◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦綾羽―高知中央（８日・甲子園）第４試合の高知中央（高知）と綾羽（滋賀）の一戦は５回が終了。高知中央が２―１でリードした。高知中央は３回に無死満塁のチャンスを作ると、５番・井筒陽斗右翼手（３年）が中堅へ犠飛を放ち、１点を先制。４回にも１死二、三塁で２番・神村風汰二塁手（３年）が中堅への犠飛で１点を追加した。投げては４回までに３投手をつぎ込み、綾