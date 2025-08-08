◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜第２日（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子シングルス１回戦で世界ランク日本勢最高６位の張本美和（木下グループ）は、同１７位の申裕斌（韓国）に３―２で競り勝った。第１ゲーム（Ｇ）は８連続ポイントを奪うなど１１―３で圧倒したが、第２Ｇを１３―１５で落とすなど苦しい展開。第５Ｇを１１―６で制し「ホッとしている気持ちが強い」と、安どの表情を浮かべた。今月３日まで開催された