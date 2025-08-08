◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2025年8月8日京セラD）阪神・石井が連続無失点を37試合へ伸ばした。2011年の篠原貴行（横浜）に並ぶ歴代3位の記録だ。1―1で迎えた延長10回から登場。先頭の長岡に右前打、続く北村拓の犠打で1死二塁を招いた。それでも太田を空振り三振。最後は赤羽のバットにも空を切らせた。これで西武・平良海馬が持つプロ野球記録の39試合連続無失点まであと「2」に迫った。