大津市の琵琶湖で開かれた「びわ湖大花火大会」＝8日夜大津市の琵琶湖で8日「びわ湖大花火大会」が開かれ、約1万発が夜の湖面を彩った。主催者によると、39回目の今年は大阪・関西万博をイメージしたデザインの花火も打ち上げた。火災などの事故を防ぐため、準備状況の確認を徹底。観覧のボートが打ち上げ会場に進入しないよう、警戒の船も配置した。