８日午後１時３５分頃、福岡市中央区の９階建てビルで、「エレベーターの部品の下敷きになった人がいる」と男性管理者から１１９番があった。福岡県警中央署によると、エレベーターを上下させる巻き上げ機の下敷きになるなどした男性作業員２人が病院に搬送されたが、死亡した。亡くなった２人は、福岡県志免町桜丘３、運送会社員の大原伸也さん（５２）と、同県春日市紅葉ヶ丘西１、建築会社員の古賀雄一さん（５１）。ビルの