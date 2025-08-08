指先にさりげない華やかさを添えたいなら、上品でトレンド感たっぷりなネイルチップがぴったり。今回ご紹介するのは、ミチネイルから登場した、くすみブルーやマグネットアート、大理石デザインなど、こなれた印象を演出できる3種類のネイルチップたち。オケージョンにもデイリーにも使える、幅広いシーンで活躍する大人可愛いラインナップです♡ くすみブルー×マット砂ジェルで旬顔に