◇プロ野球セ・リーグDeNA-巨人(8日、横浜スタジアム)巨人の山粼伊織投手が7回1失点の好投を見せました。山崎伊織投手は前回、甲斐拓也選手とバッテリーを組み5回途中6失点で敗戦投手となりました。この日も甲斐選手とコンビを組みDeNAに挑んだ山粼投手は2回、先頭から3連打でノーアウト満塁とされます。このピンチで8番・京田陽太選手を迎えると、ショートゴロの間に1失点。それでも後続を抑え最少失点で切り抜けまし