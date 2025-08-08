俺はヤスタカ34歳。同い年の妻ミクと小学5年生の息子（トウマ）と3人で暮らしている。俺たち夫婦は共働きでいつも忙しい。日頃の疲れを癒すために、有名な温泉地へ家族で行くことにした。昼を食べようとしていた店が閉まっているなど、旅行先では思うようにいかないことばかり。ひとまず早めにホテルにチェックインして温泉に入ることにしたが……。ずっと不機嫌だった妻が些細なことで怒りだし、雰囲気は最悪。散々な旅行になって