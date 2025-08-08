福岡中央署は8日、福岡市中央区内で勤務する男性の携帯に同日午前10時ごろ、警察官を名乗る人物から「マネーロンダリングの共犯者としてあなたの名前があがっている」などと言われる不審電話事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。