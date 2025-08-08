気象台は、午後9時10分に、洪水警報を鹿児島市、日置市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】鹿児島県・鹿児島市、日置市に発表 8日21:10時点薩摩、大隅地方では、9日夕方まで土砂災害に警戒してください。薩摩地方では、9日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鹿児島市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mmピーク時間8日夜