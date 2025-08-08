8月9日に静岡市で行われる「将棋日本シリーズ」を前に、藤井聡太七冠と佐々木勇気八段がSBSの独占インタビューで意気込みを語りました。 【写真を見る】「静岡県全体として将棋熱が高くていつも応援していただける印象」藤井聡太七冠と佐々木勇気八段が対局『将棋日本シリーズJTプロ公式戦』両棋士が意気込み語る=静岡 8月9日、ツインメッセ静岡で行われる「将棋日本シリーズJTプロ公式戦」の二回戦第一