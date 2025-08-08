8月10日は、「810（やど）」で「宿の日」です。この日に予約すると、全国33の宿限定で、通常1人1泊3〜10万円がなんと、810円で泊まれるんです。あす（9日）から始まる最大9連休の“お盆休み”。東京駅では早くも、帰省や旅行に出かける人の姿がありました。大阪へ旅行「大阪のUSJに。マリオカートに乗ることが楽しみ」とはいえ、お盆休みなどの繁忙期は高騰する宿泊費が悩みの種ですよね。そうした中、あさって8月10日に宿泊予約す