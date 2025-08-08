2025年7月の参院選での大敗を受け自民党は8月8日、石破総理の責任問題などを議論する両院議員総会を開き、総裁選の前倒しを検討するよう選挙管理委員会に求めることを決定しました。出席した静岡県内議員からも厳しい声が相次ぎました。 【写真を見る】出席した静岡県内議員 ＜静岡県政担当 坂口将也記者＞ 「午後2時半前です。県内選出の自民党議員たちも続々と党本部に入っていきます。これから始まる両院議員総会では、どん