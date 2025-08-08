国土交通省国土交通省は8日、分譲マンションで管理組合の役員などを選ぶ際に、候補者の本人確認を推奨する方針を固めた。大規模修繕工事を巡り、施工会社の従業員が住民になりすまして役員会合に参加し、利益誘導を狙う不正事案が起きたため。9月末にも、モデルとなる管理方法を定めた「標準管理規約」を改正する。8日の有識者検討会で規約の改正案を提示。強制力はないが、大半の管理組合は標準規約にのっとって自らのマンシ