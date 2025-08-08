「すき家」や「はま寿司」などを運営する大手外食チェーンのゼンショーホールディングスは、今年4月から6月までの決算を発表し増収減益となりました。「すき家」の異物混入が響いたかたちです。ゼンショーホールディングスが発表した今年4月から6月までの決算で、売上高は前の年の同じ時期に比べて8.9%増え2904億円、純利益は25.7%減って80億円と増収減益となりました。一部店舗で異物混入が発生した「すき家」は7億円の赤字でした