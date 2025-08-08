8日、自民党では石破総理の責任問題などを議論する「両院議員総会」が開かれました。賛否渦巻く石破総理の進退はどうなるのでしょうか。（Nスタ・午後4時30分頃放送）【写真で見る】議案の決定権を持つ「両院議員総会」石破総理の挨拶総理の発言党内の“火種”に？高柳光希キャスター:自民党は参議院選挙での敗北を受けて、7月28日に両院議員懇談会を開催しました。当初2時間の予定でしたが、4時間半とかなり超過して行われまし