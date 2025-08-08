「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子シングルスの１回戦が行われた。昨夏のパリ五輪団体銀メダルメンバーで、世界ランク６位の張本美和（木下アカデミー）は、同五輪シングルス４位で世界ランク１７位のシン・ユビン（韓国）に３−２で勝利した。張本美がフルゲームの激闘を制し、初戦を突破した。コートの隅を打ち抜く正確なフォアハンドや、得意のバックハンドで点を重ね、第１ゲームを１１−３