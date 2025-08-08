¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¤Ï£¸Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿»²±¡Áª¤ÎÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¤Æ³«¤«¤ì¤¿Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Áí²ñ¤ÏÆ±Æü¸á¸å£²»þÈ¾¤«¤é£²»þ´Ö¡¢Ìó£³£µ¿Í¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤¬ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡¢¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤Ê¤É¼¹¹ÔÉô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é¤ÏÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¼¹¹ÔÉô¤Ïº£¸å¡¢ÁíºÛÁªÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÇÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½ªÎ»¸å¡¢½¡ÃË»á¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿È¤¬Áí²ñ¤Ç