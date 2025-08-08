俳優の賀来賢人が8日、都内で開催された『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』初日舞台あいさつに、バイきんぐ（小峠英二、西村瑞樹）、山寺宏一、速水奨、小林由美子、佐藤智恵、森川智之、こおろぎさとみ、橋本昌和監督と共に出席。本作で声優を務める心境を語った。【写真】しんちゃんと並んでうれしそうな賀来賢人「映画クレヨンしんちゃん」シリーズ32作目となる本作では、しんのすけたちカスカベ