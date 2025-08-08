ネクスコ西日本によりますと、東九州自動車道の国分インターと末吉財部インターの間は、大雨の影響で通行止めとなっていましたが、8日午後7時半すぎに規制は解除されました。 鹿児島県内は、鹿児島北インターと栗野インターの間、加治木インタ―と加治木ジャンクションの間で通行止めが続いています。 ・ ・ ・