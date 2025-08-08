◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（８日・横浜）巨人は７回にもＤｅＮＡの３番手、プロ初登板の橋本達弥投手から２点を追加した。１死満塁で甲斐拓也捕手が左前タイムリーを放ち１１点目、中山礼都内野手の二ゴロで、３月２９日のヤクルト戦に並ぶ今季最多得点タイの１２点目を奪った。１７安打も開幕戦（３月２８日、延長１０回）の１７安打と並んだ。