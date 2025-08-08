JR九州によりますと、7日から続く大雨の影響での被害が出ています。 運転を見合わせているのは日豊本線の鹿児島から西都城の間と、肥薩線の隼人から吉松の間で、線路上に土砂が流入したり線路を支える土台が崩れたりしているということです。 被害の全容はわかっておらず、復旧までに1週間以上かかる見込みです。 ・ ・ ・