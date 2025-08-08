二宮和也がMCを務める日本テレビ系「ニノさん」、8月は夏休み特別SP！2回連続2時間スペシャルとなり、次回は8月22日（金）よる7時から放送決定！「大人も子どもも楽しく頭をストレッチ！夏の知育遊戯祭り」を楽しく遊んでいくのは、豪華ゲストの面々。古田新太・橋本じゅん・向井理の「チーム・爆烈忠臣蔵」、堂本剛率いる、若槻千夏・あのの「チーム・堂本剛」、「チーム・timelesz」には、「ニノさん」でもお馴染み松島聡・原嘉