「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」の販売を記念して、日本一高い大観覧車「OSAKA WHEEL（オオサカホイール）」を“紫”にライトアップし、「TinyTAN（タイニータン）」とコラボレーションしたゴンドラに乗車できる「紅茶花伝 ムムム紫の大観覧車」イベントが8月10日まで開催されている。3月10日に全国発売された紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティーは、爽やかなベルガモットの香りとすっきりとした味わいの無糖スト