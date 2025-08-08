◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦横浜５−０敦賀気比（８日・甲子園）横浜（神奈川）が５―０で敦賀気比（福井）に完封勝利を収め、２回戦進出を決めた。３番・中堅で出場した主将・阿部葉太外野手（３年）は無安打も、初回に先制点となる内野ゴロを放った。「（内野ゴロは）狙ってないですけど、いい形で点が取れた。それ以降の打席は反省して次につなげていければと思います」。４回の攻撃では、豪雨の