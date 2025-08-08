【放送日時】8月8日(金)よる7時00分から8時54分 【番組概要】「ニノさんとあそぼ」第7弾！豪華仲良しゲストのリクエストにニノさんファミリーが全力で応えてただただ皆で遊び尽くします！ ＜出演者＞ 【ＭＣ】二宮和也【ファミリー】菊池風磨 / 陣内智則・吉村崇朝日奈央・ガンバレルーヤ・3時のヒロイン【ＳＰゲスト】玉木宏 /吉高由里子（五十音順） 【番組内容】★【吉高由里子×夏休み大