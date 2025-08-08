「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と「ぺこぱ」松陰寺大勇（41）のYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が8日に更新。カズレーザーがドッキリ番組に本音をぶっちゃける場面があった。「ドッキリ番組」の話題になると、カズレーザーは「ドッキリって何が面白いんすか?」とバッサリ。「ずっと思ってるんですけど、知り合いがへこんでるのとか見たくないんすよ。イヤな気持ちになりますよね」