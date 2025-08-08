全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は８日、新たに剣道、相撲、重量挙げ、空手が始まり、計１０競技が５県で行われた。バレーボール女子で富士見が準決勝進出を決めた。バレーボール女子の富士見は準々決勝で、昨年４強の東九州龍谷（大分）にストレート勝ちし、準決勝進出を決めた。粘り強いバレーが持ち味だ。総体に向けて、攻撃面ではサーブを強化。守備面ではレシーブ練習を続けてきた。曽根くらら主将（３年