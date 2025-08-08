21:30 カナダ雇用統計（7月） 予想2.0万人前回8.31万人（雇用者数・前月比) 予想7.0%前回6.9%（失業率) 23:20 ムサレム・セントルイス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり） クーグラーFRB理事、辞任 ※予定は変更されることがあります。