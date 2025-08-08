学歴詐称疑惑を巡り、静岡･伊東市の田久保市長は、8日夜、自身のSNS上で8月13日に予定される百条委員会への出頭要請について、出頭を前提に前向きに検討していることを明らかにしました。伊東市の田久保市長は、学歴詐称疑惑を巡り百条委員会から再度要請された「卒業証書」とする文書の提出について、提出期限の8日「提出拒否」と回答しました。一方、市長は今夜、自身のSNS上で、13日の百条委員会への出頭要請について「出頭を前