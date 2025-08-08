俳優の風間俊介が主演するテレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜深0：12〜※8日は深0：27〜）の第6話が、きょう8日に放送される。【番組カット】生足チラリ…爽やかに汗を流す風間俊介＆庄司浩平原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越え