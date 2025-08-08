さとうもかが、ツアー『さとうもか BAND TOUR 2025秋』を11月13日より東京、大阪、名古屋にて開催する。 （関連：ukka、総再生回数1000万回突破の新曲もコラボ披露さとうもかが引き出した「私たちの新しいかわいさ」） 本ツアーは、2022年9月ぶりの共演であるシンリズム（Gt）、厚海義朗（Ba）、沼澤成毅（Key）、河合宏知（Dr）を迎えたバンドセット形式で開催。チケットは、本日8月8日よりファンクラブ先行