記録的な雨不足と高温の影響で田んぼの稲が枯れる被害が心配される上越市。8日、市や県の担当者が農地のひび割れなどを調査しました。上越市清里区の田んぼで行われた稲の被害調査。市や県などの担当者が田んぼに入り、ひび割れの深さを確認したり、稲の変色状況などを見て回りました。〈市の担当者〉「一般的には（深さが）20センチ以下であれば水は溜まらなくなることはないだろと思われます」記録的な雨不足となった上越市。例