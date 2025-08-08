04 Limited Sazabysが、行ってみたい土地や新たな出会いを求めて対バン形式でまわるツアー『Human Communication tour』を3年ぶりに開催する。 （関連：結束バンド×石原慎也、04 Limited Sazabys、大木伸夫、佐藤千亜妃……キャラと楽曲提供者によるシナジー） 本ツアーは2マンライブで、9月から10月にかけて全国7カ所をめぐる予定。各地のゲストは後日発表となる。また、チケット最速先行は、本日8月8日