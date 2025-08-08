【モデルプレス＝2025/08/08】元フジテレビアナウンサーで現在フリーで活躍する中村仁美が8月8日、自身のInstagramを更新。息子とのテニス大会参加の様子を公開した。【写真】中村仁美アナ、長男との2ショット◆中村仁美、息子との2ショットを披露中村は「ミックスダブルスの試合に長男と参加してきました 息子と一緒に本気で遊べて幸せな時間でした」とコメントし、テニスコートで中学2年生の息子と寄り添う親子の2ショットを披露