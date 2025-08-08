南海トラフ地震臨時情報を受け、閉鎖された宮崎県日南市の海水浴場＝2024年8月南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が今後発表された場合に備えて、津波被害が想定される139市町村（14都県）の37％にあたる52自治体が、イベント開催や海水浴場の開設などについて、実施するかどうかなどの対応を事前に決めたり協議したりしていることが8日、共同通信の調査で分かった。うち38自治体はこの1年間で取り組んだとした。日向灘が