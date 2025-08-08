天皇陛下は８日、皇居・御所で大阪・関西万博のため来日したペルーのディナ・ボルアルテ大統領と会見された。大統領には２０２３年、秋篠宮家の次女佳子さまが同国を訪れて面会されている。宮内庁によると、陛下は「ペルーの皆さんに歓迎され、感謝します」と述べられた。大統領は「佳子さまの訪問は大変良いものでした」と応じ、「ペルーで日系移民が果たした役割は大きい」と語ったという。