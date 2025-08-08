気象庁（資料写真）気象庁は８日、７月下旬に地震活動が活発化した箱根山（箱根町）について「（７月）２７日以降、地震回数は減少している」との見解を発表した。５段階の噴火警戒レベルは最低の１（活火山であることに留意）が継続している。同庁火山監視課によると、２０日に芦ノ湖南部を震源とする地震が増え始め、２６日に計１００回余りを数えた。「２７日以降は一日０〜２回で定常的な状態に戻った」という。火山活動に