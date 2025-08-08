Windows XPをブラウザ上で動作させる「Win32.run」が公開されています。すべてのファイルはクライアント、すなわちユーザーのブラウザ内で処理され、ファイルのアップロードやサーバー側での処理は行われません。Microsoft Win32.runhttps://win32.run/Introduction | win32.runhttps://docs.win32.run/Win32.runにアクセスするとこんな感じ。「Start Windows Normally」を選択。Windows XPの起動画面が表示されました。懐かしい起