８日、楡中県馬坡郷の土石流現場で、寸断された道路の復旧を急ぐ救援隊員。（楡中＝新華社配信／金万貴）【新華社蘭州8月8日】中国甘粛省蘭州市楡中県は7日夜から8日未明にかけて激しい雨に見舞われた。現時点で城関鎮、馬坡郷、小康営郷、夏官営鎮の4郷・鎮で土石流が発生し、興隆山一帯では電力と通信に被害が出ている。現地では公安、交通、応急、電力、通信、医療など各部門の職員が現場に駆けつけ、救援作業を進めている