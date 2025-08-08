人気グラビアアイドルの沢美沙樹が、５日発売の「週刊ＳＰＡ！」（扶桑社）２０２５年８月１２・１９日合併号で人気コーナー「美女地図」に登場。こぼれ落ちそうな迫力ボディを披露している。 【写真】浴衣姿のうなじも魅力的ですね グラビア界に颯爽と現れた超新星。都会で生まれ育った彼女が、田舎に引っ越し、その輝きで街に活気を与えていく。そんな物語を圧巻ボディで魅せている。川辺では大胆なビキニ姿で