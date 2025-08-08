「阪神−ヤクルト」（８日、京セラドーム大阪）阪神の先発・伊藤将は今季２度目の完封勝利を目前にして逃した。１−０で迎えた九回、先頭の内山に二塁打を浴びて出塁を許すと、１死三塁とされ、オスナの二ゴロで、中野は本塁に送球したが、間に合わず、同点に追いつかれた。直後の古賀の犠打で２死としたところで降板となった。