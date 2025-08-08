広島市で目撃されたのは、交差点に入った瞬間、右から飛び出してきた黒い車がドンとぶつかる衝突事故の瞬間です。目撃者：ドン！って感じで、ドアに右肩をぶつけるくらいの衝撃。事故が起きた現場を見てみると、黒い車の進行方向には一時停止の標識と道路に「止まれ」の文字が。しかし…。目撃者：ドラレコ見返して、ふんわり減速はしているけど止まっていないような気がするなと…。側面がひしゃげてしまった車体。修理費用は約60