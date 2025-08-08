山口・防府市で目撃された“ヒヤリとする瞬間”。自転車に乗っていた目撃者が車道の左端を走っていたその時でした、突然、白い車が対向車線へと飛び出し、強引に車を追い越していったのです。目撃者：一瞬こちらを見た上で、目をそらしてそのまま向かってきた。こっちがいようがいまいがお構いなしで突入してくるような車。ギリギリまで接近してきた車。体に当たっていたとしてもおかしくない、恐怖を感じる行為です。目撃者により