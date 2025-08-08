中国北西部・甘粛省で大雨により土砂災害が発生し、これまでに10人が死亡、33人が行方不明となっています。習近平国家主席は、人的被害を最小限に抑えるよう重要指示を出しました。暗闇の中、大雨によって浸水してしまった町。救助隊員が住民たちを避難させています。中国国営の新華社通信によりますと、甘粛省蘭州市で7日夕方から激しい雨が降り、土砂災害が発生。これまでに10人が死亡、33人が行方不明となっています。地元当局