8月8日、倉科カナがInstagramを更新した。【写真】ファッション用グラス＆カチューシャのお茶目SHOTを公開倉科は、自身のInstagramアカウントにて、「全力で甥っ子姪っ子に尽くした日」「パレードで全キャラクターに『やっほーーー！』って言ってるの可愛かった」と綴ると、ミッキーマウス型のファッション用グラスとカチューシャを身に着けて笑顔を見せる動画などを公開した。この投稿に対し、ファンからは、「めっちゃかわいい」