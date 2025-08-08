市民討論会での差別発言問題で、名古屋市長が謝罪です。 【写真を見る】「多くの人を傷付けた…」名古屋・広沢一郎市長が謝罪 名古屋城の木造復元に関する討論会での差別発言問題 この問題はおととし6月、名古屋城の木造復元に関する市民討論会で、エレベーターの設置を望む障害者に、参加者から差別的な発言があったもので、検証委員会は行政側の人権意識の低さが要因などと指摘しました。 こうした中、きょう市の