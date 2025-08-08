お笑いコンビのかまいたち（山内健司さん・濱家隆一さん）が、YouTubeチャンネルに『【日清カップ麺・亀田製菓・ロッテ】かまいたちが視聴者からの定番のオススメグルメを食べてみた！第二弾』という動画をアップ。今回は、“知ってるとは思うが、ひょっとしたら知らない人がいるかも？”というテーマで、動画視聴者さんがオススメする定番グルメを楽しむ様子を公開してくれました！この中で、お2人が揃って絶賛した“知らないと損