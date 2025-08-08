愛知県内の特殊詐欺被害がこの10年で最悪のペースで推移する中、電子マネーを買いに来た高齢客に声をかけて、被害を未然に防いだコンビニ店長らに警察が感謝状を贈りました。 【写真を見る】コンビニ店長がとっさの判断現金握りしめながら電子マネーを買いに来た高齢女性に声かけ 「自宅のパソコンに警告が出て…」と聞き交番へ直行 被害を未然に防ぐ 愛知県警中署から感謝状を贈られたのは、名古屋市中区の