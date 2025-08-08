嵐の二宮和也がMCを務める日本テレビ系『ニノさん』が、8月は「夏休み特別SP！2回連続2時間スペシャル」となる。次回22日は、午後7時から放送する。【番組カット】timeleszに加え…豪華ゲストらも登場22日放送回は、古田新太、橋本じゅん、向井理の「チーム・爆烈忠臣蔵」、堂本剛、若槻千夏、あのの「チーム・堂本剛」、松島聡、原嘉孝、橋本将生の「チーム・timelesz」、菊池風磨、陣内智則、ガンバレルーヤによる「チームニ